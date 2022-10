Sobriété énergétique : les Français jouent le jeu

De simples gestes qui sont devenus des automatismes. "Tous les jours, on a pris cette habitude, avant de quitter l'appartement pour aller au travail, débrancher toutes ces petites prises qui ne servent à rien pendant plus de 10h", affirme Joana Soares De Barros. Depuis quelques mois, cette jeune femme a toutes les astuces pour réduire sa consommation d'électricité. Et le résultat est déjà visible sur sa facture. "On a eu un remboursement de plus de 300 euros. Je pense vraiment que ce sont ces écogestes qui, au quotidien, ont permis une réduction aussi conséquente", ajoute-t-elle. Comme elle, vous êtes nombreux à avoir changé vos habitudes avec le même objectif, moins consommer de gaz et d'électricité. "Je ne laisse pas la lumière allumée, j'ai mis des lumières qui consomment peu", fait savoir une senior. Et ça fonctionne. Ce geste vous permet d'économiser en moyenne 80 euros par an. "Lorsqu'on fait bouillir de l'eau, naturellement, on met un couvercle sur la casserole", ajoute un père de famille. Résultat, 130 euros d'économie sur l'année. Et en baissant votre chauffage de 1°C, vous économisez près de 145 euros par an sur votre facture d'énergie. Pour inciter les Français à aller encore plus loin, sur le modèle d'Ecowatt, il existe désormais Ecogaz. Il s'agit d'un site Internet sur lequel il est possible de s'abonner pour recevoir par mail ou par SMS des alertes qui vous indiquent quand diminuer votre consommation. Grâce au code couleur allant du vert au rouge, vous connaîtrez les gestes à adopter. Des efforts supplémentaires qui pourraient permettre d'atteindre les 15°C de baisse préconisée par le gestionnaire du réseau gazier en France. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Moncelle, X. Boucher