Sobriété énergétique : les premières mesures à Strasbourg

Le chiffre est astronomique : près de 30 millions d'euros de factures de gaz à débourser, pour l'agglomération strasbourgeoise, d'ici la fin de l'année 2023. Face aux mauvaises isolations, aux équipements dépassés, une cure de sobriété s'impose. Crise énergétique, augmentation programmée des salaires des agents et inflation, conséquences 240 millions d'euros de dépenses supplémentaires possibles pour les quatre prochaines années. Une mesure concrète est prise pour diminuer la facture : les musées de la ville vont fermer deux jours par semaine et vont devoir adapter leurs horaires d'ouverture. Coupure de l'éclairage public la nuit et diminution du chauffage, même les piscines seraient concernées. L'objectif de la ville est de réduire la facture énergétique de 10% dès cette année 2022. Les Strasbourgeois approuvent le régime. Et même l'incontournable marché de Noël de Strasbourg est dans le collimateur de la municipalité. Un effort est demandé sur les illuminations, il faudra peut-être couper les lumières. Un dernier effort : certains événements seront supprimés du calendrier. Une économie envisagée de cinq millions d'euros. Pour la municipalité, la course aux économies d'énergie est lancée. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings