Société d'autoroutes : elles nous coûtent très cher

Si vous êtes un habitué des autoroutes vous n’avez pas pu passer à côté. Des tarifs aux péages qui grimpent tous les ans. Ce chef d’entreprise s’en est rendu compte avec les aller-retour Paris - Lyon de ses employés. En dix ans, le trajet Paris - Lyon est passer de 32,90 euro à 36,50 euro. Un Paris - Lille vous coûtait 15,70 euro de péages en 2013, et c’est 17,30 maintenant en 2023. Pour Paris - Bordeaux, le tarifs est passer de 54,40 euro à 57,20 euro. Des augmentations qui rapportent. En 2021, les sociétés d’autoroutes ont enregistré un bénéfice de 3,9 milliards d'euros. Selon un rapport, c’est bien plus que ce qui avait été décidé entre l’État et les sociétés d’autoroute qui n’ont pas souhaité nous répondre. Alors, pourrait-on renégocier ces contrats ? Arnaud Aymé, spécialiste transports de Sia partners nous a dit : « Les deux parties, l’État et les sociétés d’autoroute, sont engagées contractuellement. Et rien ne peut se faire sans l’accord des deux, l’État ne peut pas imposer de baisse de prix ». Des accords verrouiller donc et ce pendant longtemps. La durée de ces contrats va de 40 ans pour les plus courts à 87 ans. Dès la semaine du premier février 2023, au péage, une nouvelle hausse plus 4,75 %, car les tarifs suivent aussi l’augmentation de l’inflation. Pour envisager un changement, il faudra attendre qu’un contrat de concession se termine, soit, pas avant 2031. TF1 | Reportage L. Kebdani, P. Ninine, V. Belgrand-Barbier