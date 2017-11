La Société Générale s'apprête à réduire ses effectifs et son réseau d'agences

Les nouvelles habitudes des clients bouleversent les banques traditionnelles. La Société Générale a annoncé ce mardi un plan d'économie sévère d'ici 2020. La banque va en effet fermer une centaine d'agences et supprimer neuf cents postes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 28/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.