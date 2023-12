Sodas : pourquoi sont-ils moins sucrés qu'avant ?

Pétillants et rafraîchissants, les sodas se sont imposés dans notre quotidien. Chaque Français en boit en moyenne plus de 50 litres par an. toutes les occasions sont bonnes pour se laisser tenter. Mais très sucrés, les sodas ont mauvaise presse. Pour riposter, les industriels ont décliné toute leur gamme en version sans sucre, souvent quelques centimes de moins que la recette originale. Mais c'est pour une tout autre raison que vous en consommer de plus en plus, celle de pouvoir en boire plus. C’est une manière de déculpabiliser. La formule fonctionne. Une bouteille de soda vendu sur cinq ne contient aucun sucre. Mais il n'y a pas que la demande des clients. Les industriels investissent aussi dans le sans sucre à cause de son prix. Il a considérablement augmenté les cinq dernières années, soit plus 33%. La deuxième raison est la taxe soda, car plus il y a de sucre dans une boisson, plus cela coûte cher aux industriels. Pour éviter de trop dépenser, les grandes marques ne cessent de réduire la quantité de sucre dans leurs sodas. L'opération demande du temps et de la précision. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, V. Abellaneda, L. Gorgibus