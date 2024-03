Soieries napoléoniennes : éclatantes comme au premier jour

L'étoffe, déroulée avec d'infinies précautions, semble tout juste sortie du métier à tisser. C'est qu'elle n'avait, pour ainsi dire, jamais vu la lumière, à l'abri depuis plus de deux siècles dans les réserves du Mobilier national. Cette tenture murale fait partie d'une commande exceptionnelle, tissée entre 1811 et 1813. Plus d'un siècle après Louis XIV, Napoléon s'est mis en tête de redécorer entièrement Versailles. Il confie aux soyeux lyonnais la confection de 80 kilomètres de soierie pour une quarantaine d'appartements. Les soyeux lyonnais, relancés par cette commande d'une ampleur inédite, rivalisent d'audace, déploient une palette d'une étonnante modernité. La plupart des merveilles exposées au Trianon, un palais du domaine de Versailles, ne seront jamais utilisées, car l'empire s'effondre en 1814. Mais parmi ces soieries, quelques élus feront le bonheur des régimes successifs, détournés de leur usage premier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Croccel, A. Charles-Messance, S. Fortin