Soignants au Grand Palais : une soirée de reconnaissance

Un accord a été officiellement signé ce lundi entre le gouvernement et les personnels hospitaliers. C'est le fameux Ségur de la Santé, qui prévoit notamment des hausses de rémunérations, la création de 15 000 postes. Ces personnels sont à l'honneur en cette veille du 14 juillet. Ils sont reçus en ce moment même par le ministre de la Santé au Grand Palais à Paris. Les familles de ceux qui sont morts ne sont pas oubliées. Notre équipe a rencontré certains de ces invités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.