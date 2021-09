Soignants non vaccinés : l’hôpital de Mulhouse en difficulté

Ils pensaient ne plus devoir y recourir. Les hôpitaux de Mulhouse réactivent le Plan blanc. L'établissement dit subir les conséquences de l'absence de soignants non vaccinés, donc suspendus. “Actuellement, on a un peu plus de 40 lits qui sont fermés, 30% de nos blocs opératoires sont fermés. La chirurgie non-urgente va être reportée”. Une situation qui inquiète et qui suscite l'incompréhension des patients. “Quelqu'un qui vient ici veut se faire soigner, pas se faire renvoyer”. “Je trouve que ce n'est pas normal que les gens ne se vaccinent pas, c'est comme ça qu'on s'en sortira”. Sur 600 000 salariés, 174 refusent de se faire vacciner. Cela peut sembler difficile à comprendre dans cette ville où la première vague a été particulièrement violente. En mars 2020, un hôpital de campagne était même déployé ici. Pourtant, la réticence de certains soignants persiste. “Si on était venu au bout de trois semaines d'épidémie avec un vaccin, bah ouais peut-être qu'on aurait accepté. Mais pas maintenant, et surtout pas présenter comme ça. On ne fait pas de la santé en forçant le consentement”. “Aujourd'hui, je suis vaccinée. Je me suis vaccinée le dernier jour, j'étais en larmes. Parce que je ne peux pas me passer d'un salaire”. La direction des hôpitaux espère encore pouvoir convaincre les soignants les plus réticents de se faire vacciner.