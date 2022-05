Soins d'urgence : les pompiers désormais habilités

Ces pompiers le savent, l'état de la victime pourrait être grave. Une jeune fille s'est ébouillantée sur une large partie du corps. Par chance, la brûlure est superficielle. Mais en cas de douleur aiguë, ils n'auraient pas pu lui donner de calmant avant son arrivée à l'hôpital situé 30 km plus loin, car les pompiers ne sont pas des professionnels de santé. "On fait venir un médecin qui, lui, traitera la douleur. Nous, on ne donne pas de médicament", explique le sergent Porquet, pompier du Sdis 13 Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Désormais, ils y seront autorisés après une formation obligatoire et sur ordre d'un médecin à distance. Plus de longs trajets en ambulance sans antidouleur après une forte chute comme pour cette fillette tombée à cheval. "Pour la victime, c'est pas du tout confort”, lance le capitaine Fontaine, chef de centre du Sdis 13 Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Plusieurs médicaments seront mis à leur disposition, notamment un produit destiné aux personnes victimes d'une crise d'asthme. Devant nous, un sapeur-pompier infirmier déjà habilité aux soins d'urgence les forme à ces gestes, jusqu'ici réservés aux soignants. "Avant, on pouvait juste l'inciter à prendre son Ventoline. Là, on va pouvoir agir, l'aider et la soulager", explique l’adjudant-chef Albecq, pompier du Sdis 13 Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). En cas de douleur thoracique, ils pourront également réaliser un électrocardiogramme pour transporter la victime dans un hôpital adapté sans attendre l'arrivée d'un médecin. Les pompiers de Paris et de Marseille sont déjà qualifiés. Tous les autres devraient débuter leur nouvelle mission cet été, une fois formés et dotés du matériel nécessaire. T F1 | Reportage S. Chevallereau, V. Abellaneda, B. Rey.