Soirées d'été : la renaissance des guinguettes

Les guinguettes ne datent pas d'hier. Ces lieux étaient déjà populaires en 1945, à la fin de la guerre. Le concept est de retour. À Nantes par exemple, on en compte actuellement une quinzaine. Elles deviennent le repère des travailleurs après une longue journée. Les soirées y ont un air de pique-nique.