Soixante tonnes : méga-camions sur nos routes ?

Des camions gigantesques, aussi long qu’un terrain de tennis, tractant deux à trois remorques, c’est ce qu’on appelle des méga-camions. Déjà autorisés dans plusieurs pays d’Europe, ils pourraient bientôt débarquer sur nos routes, cela vous inquiète. L’objectif avec ces camions XXL, c'est de transporter 50% de plus, avec une même quantité de carburant et donc, alléger le bilan carbone du transport routier. Plus respectueux de l’environnement, l’argument est contesté par les écologistes. Il s’agira d’une nouvelle concurrence pour le transport de marchandise sur rail, pourtant le plus vertueux pour la planète. La France sera libre d’adopter ou non la directive. Pour le moment, les poids lourds autorisés ne doivent pas dépasser 18,75 mètres. Ces méga-camions, eux, sont beaucoup plus longs, jusqu’à 25,25 mètres, soit six fois plus grand que votre voiture. S’ils sont autorisés à circuler, il faudrait adapter nos infrastructures. TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Petit, M. Desmoulin