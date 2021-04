Soldat augmenté : les équipements des militaires de demain

Une simple ceinture et démarre la métamorphose. L'adjudant Sylvain est désormais un homme téléguidé. Il n'a ni radio ni oreillette. Ce sont uniquement des vibrations activées à distance qui lui transmettent les consignes. Il suit la direction donnée et réagit en un éclair en cas d'attaque. Sur ce prototype bourré de vibreur, les ingénieurs sont en train de peaufiner un langage codé intuitif. Ce pourrait être un précieux atout pour les militaires. Exemple, lors d'une infiltration en terrain ennemi de nuit, la discrétion maximale est assurée. Améliorer les performances des soldats, des ingénieurs y réfléchissent aussi à 1 000 km de là. À chaque fois que je vais cligner des yeux, vous avez des bips. À chaque fois, vous avez le signal qui est remonté en temps réel par notre système", a indiqué Thierry Muela, directeur industriel d'Ellcie Healthy. Cela n'a l'air de rien, mais c'est pourtant une information cruciale sur l'état de fatigue et de stress. Leur but, l'adapter aux pilotes de chasse dont la concentration doit rester maximale pendant des heures. Lunettes intelligentes, exosquelettes pour porter des charges plus lourdes, en France, une centaine d'entreprises travaillent avec l'armée pour façonner un soldat augmenté, toujours plus mobile et endurant. C'est le cas notamment de Franky Zapata. Son concept, le flyboard, avait failli être racheté par les Américains.