Soldats morts pour la France : des familles témoignent

Officiellement, le nombre des militaires morts pour notre pays loin du territoire de l'Hexagone est de 549. À l'occasion des cérémonies du 11 novembre, Emmanuel Macron a inauguré un monument dans le XVème arrondissement de Paris. Ce dernier est dédié aux soldats français morts en opérations extérieures depuis 1963. Qui sont ces hommes et ces femmes ?