Soldes d’été : des commerçants dénoncent la "provocation" d’Amazon

Le gouvernement a fixé la date du début des soldes d'été au 30 juin, mais certains sites lancent de grosses promotions bien avant. C'est le cas d'Amazon avec ses Prime Day. Ils sont prévus les 21 et 22 juin, une semaine avant le début des soldes. Pour Pierre Talamon, créateur de mode et membre de la Fédération nationale de l'habillement, "C'est déloyal". Francis Palombi, lui, est à la tête du collectif Sauvons nos commerçants. Il craint que ces promotions ne fragilisent encore un peu plus les petites enseignes pénalisées par des mois de fermeture. En effet, pour le président de la Confédération des commerçants de France, c'est de la véritable mauvaise foi. Il estime que l’État doit se saisir de ce gros problème une bonne fois pour toutes. Pourtant, ces sites d'e-commerce sont dans leur droit. Depuis 2018, les promotions sont autorisées en France toute l'année. Elles sont encadrées par deux critères. Il faut qu'elles soient occasionnelles et de courte durée. D'ailleurs, ces derniers jours, de nombreux sites proposent des offres de déstockage avant les soldes. C'est justement ce timing que dénoncent les petits commerces qui seront reçus mardi au ministère de l'Économie.