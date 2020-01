Soldes d’hiver : dernière chance pour les commerçants de sauver la saison

Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été lancé ce mercredi 8 janvier. Ils dureront quatre semaines contre six auparavant. De gros rabais ont été constatés dès ce premier jour. Pour de nombreux commerçants, après la crise des Gilets jaunes en 2018, la grève des transports cette année, est sans doute la dernière chance de rattraper les ventes perdues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.