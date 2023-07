Soldes prolongés : il reste de bonnes affaires

Des jours de solde supplémentaires grâce auxquels Daniel peut acheter un polo vendu à 45 euros au lieu de 90. Cette semaine de plus tombe bien. Frédéric Bertrand, vendeur, le confirme, il a toujours du stock à écouler. Il vous reste précisément six jours, soit jusqu'au mardi 1er août 2023. Les soldes ont été rallongés d'une semaine suite à un début compliqué. Les clients n'étaient pas au rendez-vous. Alors, ils comptent bien se rattraper. Dans le centre-ville d'Evreux, aussi, les clients se font rares. Pour les attirer, Gaëlle Polidori, commerçante, a baissé trois fois ses prix. Son objectif est de vendre toute sa collection avant la fin de la semaine. "Une semaine de solde, cela nous permet de liquider notre stock et de faire de la place pour accueillir la nouvelle collection qui commence déjà à arriver et qui sera réellement en boutique le 23 août", explique cette co-gérante du magasin de vêtements Chez By Maï. Ce sont des démarques encore importantes pour ces derniers jours, jusqu'à 75 % de réduction dans ce magasin. TF1 | Reportage R. Asencio, Q. Danjou