Soldes : que deviennent les invendus ?

Cette année, les soldes d'été sont deux fois moins rentables qu'en 2019 chez certains commerçants. Pour se débarrasser des invendus qui coûtent cher à entreposer, les marques font souvent appel à des sites de déstockage. Ces derniers achètent des lots d'anciennes collections et les revendent au détail sur Internet. D'autres enseignes exportent même leurs marchandises à prix cassé vers des pays émergents pour être sûres de liquider leurs stocks.