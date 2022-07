Soldes : victimes de la crise du pouvoir d’achat ?

Moins 50, moins 60 et même moins 70%, première voire deuxième démarque... en quinze jours, seulement les soldes d'été proposent déjà de très bonnes affaires. Et pourtant, ici, à Chartres (Eure-et-Loir), cela ne motive pas vraiment les clients. "On préfère acheter du recyclé, parce que même en période de soldes, ça reste cher quand même", témoigne cette mère de famille. Certains ont tout de même craqué pour deux ou trois produits. Cette mère de famille a trouvé des chaussures, mais ça s'arrête là. Période d'inflation oblige, chacun revoit ses priorités quitte à ne faire que des achats de première nécessité : "on prend vraiment ce qu'on a besoin, pas acheter pour acheter". La conséquence est immédiate juste à côté, dans un magasin d'accessoires de cuisine. Il était quasi désert ce mercredi après-midi. En effet, on constate -20% de clients par rapport aux soldes habituels. Par ailleurs, les jouets, la décoration ou encore les meubles n'attirent pas les foules. Peut-être à tort, car une cliente a réussi à négocier les prix. Pour sauver leur saison, ces commerçants comptent casser encore plus le prix dans les prochains jours. TF1 | Reportage V. Depret, L. Gorgibus, S. Lorgulescu