Soleil : où est-il passé ?

Depuis le 1er janvier 2019, les régions situées au nord de la Loire n'ont pratiquement pas vu la lumière. Le soleil y joue à cache-cache avec les nuages. Les habitants n'ont eu droit qu'à 18 minutes d'ensoleillement par jour. C'est six fois moins que la moyenne en cette période de l'année. Alors, cela a-t-il des conséquences sur notre santé et notre moral ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.