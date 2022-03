Solidarité : ces Français qui partent aider les Ukrainiens

Franck Juliard et Jade Rivière ont tout prévu. Un attirail de soldat pour ces deux éducateurs sportifs du Cantal. Mais ils ne vont pas en Ukraine pour combattre. Dans leur camion, des lits de camp, des produits d’hygiène offerts par des particuliers. Ils n’ont eu que quelques jours pour se préparer et étudier leurs options de parcours vers l'Ukraine. “Passer par la Pologne”, c’est l’option qu’ils ont retenue. Les voici à Lviv, en Ukraine, après 32 heures de voyage. Ils vont décharger leur matériel dans ce centre de collecte. Pour Franck, Jade et Loïc qui les a rejoint, la mission ne s’arrête pas là. Aider s’avère bien plus compliqué que prévu : la barrière de la langue, la difficulté à trouver les bons contacts dans un pays désorganisé. Finalement, après deux jours de déboire, ils se voient confier cette famille qu’ils vont conduire vers la frontière polonaise. Une fois ce premier trajet accompli, ils repartiront aussitôt vers Kiev, à huit heures de route où d’autres familles en danger les attendent. T F1 | Reportage D. Piereschi, H. Dreyfus, D. Bordier, S. Roland