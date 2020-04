Solidarité : cette coiffeuse s'est engagée auprès de la Croix-Rouge pour aider les plus fragiles

Pour faire face au confinement, de nombreuses initiatives de solidarité ont été lancées. Gwladys Loison, elle, s'est engagée auprès de la Croix-Rouge française. À l'annonce de cette mesure sanitaire, cette coiffeuse à domicile a très vite compris qu'elle ne pourrait plus travailler. Depuis, elle aide principalement les personnes âgées. Nous l'avons suivi dans ses tournées à Bayeux en Normandie.