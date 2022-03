Solidarité en France : des communes accueillent des réfugiés

Enfin ils sont là, sains et saufs dans ses bras. Cette Française d'origine ukrainienne accueille ses neveux et ses nièces. Ils sont arrivés en France il y a 24 heures. Dans leur bagage, à peine de quoi se vêtir. En France, ils ont trouvé refuge à Autun (Saône-et-Loire). La ville a mis à leur disposition ce logement réservé habituellement aux agents municipaux. La fin d'un périple de trois jours entre Kiev et la Pologne où ils ont pu prendre un avion et rejoindre la France. Dans la rue, nous croisons aussi cet homme. Lui aussi arrive d'Ukraine. Il a tout quitté, sa maison, son village sous les bombes. Le maire de la ville lui a trouvé une solution d'hébergement. Des appartements vides réservés aux saisonniers l'été. En France, il y a aussi des particuliers qui tendent la main aux réfugiés ukrainiens. Annie fait partie d'une association culturelle franco-ukrainienne. En une semaine, son président a reçu un millier d'offres d'hébergement. TF1 | Reportage J.M Bagayoko - M. Giraud - C. Gerbelot