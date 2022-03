Solidarité : ils s‘engagent pour l’Ukraine

En dix jours, cet homme a relevé un immense défi. Jean-Bernard Falco, président-fondateur & associé du groupe Centaurus a rassemblé des centaines de tonnes de matériels, de produits d'hygiène et de la nourriture dans un entrepôt de Tournan-en-Brie en région parisienne. Il a dépensé près d'un million d'euros pour les réfugiés ukrainiens en Moldavie et en Roumanie. Pour participer sur place à cette opération, il emmène avec lui 17 personnes de son groupe. Gouvernante, bagagiste, barman, ... Parmi eux se trouvent des Ukrainiens comme Kateryna Chyhyr, frustrée d'être juste spectatrice du drame qui touche sa famille restée à Kiev. Pour Jean-Bernard Falco et son équipe, la première livraison a été faite dans un hospice de Bucarest (Roumanie). Le temps presse, car il faut décharger plusieurs colis de vivres pour six familles ukrainiennes dans le besoin, des femmes principalement originaires de la région d'Odessa. En Ukraine, elles ont fondé une association pour leurs enfants handicapés. Elles voulaient rester dans leur pays, mais n'ont pas eu le choix. Dans une église orthodoxe, nos bénévoles ont rencontré d'autres réfugiés. Un moment de partage avec des sourires malgré le poids des cartons. C'est un jeu pour les enfants. L'espace d'un instant, ils oublient un peu la guerre. Et leur dernier chargement de près de cent tonnes est acheminé dans un immense édifice de la banlieue de Bucarest. Dans les sous-sols de cette cathédrale, tous les dons des différents pays européens sont réceptionnés avant d'être redistribués vers les différentes ONG de la capitale roumaine. T F1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé.