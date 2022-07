Solidarité : les pompiers ravitaillés par les habitants

Ils reviennent tout juste du front, à bout de forces et épuisés. Ces pompiers vont pouvoir enfin manger un vrai repas, différent de leurs rations habituelles. Le repas a été servi par des habitants venus de toute la région. "On est super bien accueilli. On est servi comme des rois. Une solidarité impressionnante, presque limite choquante", témoigne un soldat du feu. "Ça nous permet de reprendre des forces, de se reposer, de se requinquer pour pouvoir retravailler sur les feux par la suite", poursuit son collègue. Un hippodrome représente le quartier général de la solidarité. Il y arrive tous les jours des kilos de nourritures ou d'eaux. Ce jour-là, un propriétaire de supermarché ravitaille gratuitement le centre. " Tout ce dont ils ont besoin, on envoie. Puisque je les ai vus, le matin, arrivées après 10 heures de vacation. Ils sont justes crevés. S'ils n'ont rien à manger, rien à boire, c'est juste pas possible", dit Thierry Bluteau, directeur E. Leclerc à LaTeste-de-Buch. Yohann Celerier, chef d'entreprise, a aussi décidé de s'engager. Ce patron a mis à disposition ces trois camions. Il a une autorisation spéciale pour se rendre au plus près de l'incendie. À quelques kilomètres de là, à Gujan-Mestras, il est 17 heures et Gaetan Cossoul devrait être chez lui. Mais ce boulanger est revenu spécialement pour les pompiers. Il leur prépare tous les jours 150 baguettes. À Landiras, dans un autre centre, on entrepose les médicaments, les produits d'hygiène, les pansements, bref, tout ce qu'il faut pour soulager les 2 000 pompiers engagés sur le feu. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahamias, M. Debut, A. Basar