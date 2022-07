Solidarité : les vacanciers recueillis par les habitants

Ils viennent offrir leur aide, prêter gratuitement trois de leurs chambres aux campeurs évacués. Se sentant impuissant par rapport à ce que font les pompiers, ce couple de bénévoles a envie de "mettre leur petit effet colibri afin d'aider aux mieux les sinistrés". Ce soir, Yves et Catherine hébergent un couple allemand et ses cinq enfants, qui, en quittant le camping, n'avaient sur eux que papiers, portefeuilles et portables. Ils se sentent chanceux et reconnaissants d'être ainsi accueillis. Comme ce couple bénévole, des dizaines de volontaires sont prêts à ouvrir leurs portes aux sinistrés. De l'autre côté du hangar, c'est sur son temps libre que Thibault prépare des glaces "pour ces enfants et adultes, qui, malgré eux, se retrouvent à 40 degrés sous cette tôle d'abri". Et la solidarité va plus loin. Suite à un appel sur les réseaux sociaux, les dons des habitants et entreprises envers les pompiers se sont multipliés. Bénévole, Charlie s'occupe de ce stock. Ces dons sont si nombreux que les pompiers commencent même à les refuser. TF1 | Reportage M. Debut, S. Hernandez