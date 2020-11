Solidarité : Saint-Jean-d'Angély engage 50 000 d'aide pour amortir le choc du confinement

À Saint-Jean-d'Angély, on ne veut laisser personne sur le bord du chemin, surtout pas les plus fragiles. Les précaires et les nouveaux pauvres y sont de plus en plus nombreux. Pour eux, une vingtaine de repas sont servis chaque jour au Secours catholique et les demandes affluent. Avec le deuxième confinement, la solidarité est devenue l'obsession de Françoise Mesnard, la maire de Saint-Jean-d'Angély. Pour cela, elle peut notamment compter sur la générosité des entreprises de la commune. Une entreprise anglaise vient d'ailleurs de donner 150 kits comprenant des masques et du gel hydroalcoolique. Ils iront aux plus fragiles, notamment aux sans-abris. L'aide aux 80 commerçants est l'autre priorité de cette commune. La plupart ont interdiction d'ouvrir alors la mairie a débloqué en urgence 15 000 euros pour qu'ils puissent vendre en ligne. Ainsi, des initiations expresses sont faites en compagnie d'une formatrice avec des prises en charge à hauteur de 15 euros par mois pour apparaître sur un site internet.