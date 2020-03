Solidarité : un concert en plus des applaudissements en hommage aux soignants à Montreuil

Faute de pouvoir les embrasser et les remercier de vive voix, nos compatriotes sortent sur leur balcon chaque soir en l'honneur des médecins, des infirmières et des aides-soignants. C'est notamment le cas à Montreuil. En plus des applaudissements, un concert, diffusé sur les réseaux sociaux, y est également donné par des musiciens pour égayer la vie des Français qui sont enfermés chez eux.