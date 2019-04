Solidarité : une cagnotte pour sauver Anatole

Anatole, neuf ans, est atteint d'une tumeur cérébrale. Son seul espoir est un traitement expérimental conçu aux États-Unis. Avec sa famille, il a ainsi traversé l'océan Atlantique pour en bénéficier. Cette évacuation sanitaire a été possible grâce à la générosité des internautes et à la communauté française de Washington qui se sont mobilisés pour aider le jeune garçon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.