Sologne : les projets de la discorde

C'est un village de Sologne, où les discussions vont bon train. La Ferté-Saint-Cyr, 1 000 habitants et autant d'avis, sur l'avenir de la commune. Au cœur des débats, un projet de construction sur 400 hectares . À la place de cette exploitation agricole sera construit un immense complexe touristique. Un investissement d'un demi-milliard d'euros. Mais pour défendre ce dossier contesté, il n’y a pas grand monde, pas même son promoteur. Le seul qui a accepté de nous répondre, c'est Gilles Clément, le président de la communauté du Grand Chambord. La centrale nucléaire et ses emplois étant amenés à disparaître un jour, l'élu anticipe et mise sur l'attractivité touristique. Le problème, c'est que même ceux qui pourraient en bénéficier n'en voient pas tous l'intérêt. Et puis il y a ceux qui s'inquiètent pour la nature. Ces chênes centenaires, ces espèces protégées en zone Natura 2 000. À 30 kilomètres de là, les habitants de Lamotte-Beuvron se sont eux aussi rebellés. Cette fois, contre la construction d'une plateforme logistique et ses nuisances. Devant les pétitions et les manifestations, le promoteur a annulé sa demande de permis de construire il y a dix jours. Il devait investir 40 millions d'euros, un coup de massue pour le maire de la ville. TF1 | Reportage A. Tassin, P. Lormant, V. Brossard