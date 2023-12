Sols détrempés : les Hautes-Alpes frappées par les éboulements

Grâce à un engin équipé de chenilles, nous empruntons une piste en plein cœur de la montagne avec les sapeurs-pompiers. C'est l'unique moyen pour accéder au village de Réallon. Le chemin est enneigé et difficile d'accès. Après 30 minutes de trajet, nous arrivons dans le village. Depuis l'éboulement d'hier 8 décembre, sur la route principale, une centaine d'habitants est isolée. La principale voie d'accès est difficile à distinguer. Elle est ensevelie sous des tonnes de pierres. Un pont de la montagne s'est décroché et a dévalé plusieurs centaines de mètres. Un éboulement impressionnant qui a fragilisé toute la zone. Dans les Hautes-Alpes, les éboulements se multiplient ces dernières semaines, et parfois, les conséquences sont dramatiques. À Risoul, le week-end dernier, un torrent a dévalé le village, emportant tout sur son passage. Depuis fin octobre 2023, 80 éboulements majeurs ont été enregistrés dans le département. Le phénomène s'explique par les fortes pluies et la fonte des neiges. Le département en appelle à l’État pour un soutien financier, car depuis les premiers éboulements, douze millions d'euros ont déjà été dépensés, rien que pour les travaux d'urgence. TF1 | Reportage A. Portron, S. Fargeot