Solution : transformer l'eau de mer en eau potable

Sur l'île de Molène en Bretagne, la moitié de l'eau potable provient de la récupération des eaux de pluie. Mais depuis trois mois, il n'est pas tombé une goutte. Face à l'urgence, le maire de l'île, Didier Delhalle, a fait installer une machine de dessalement de l'eau de mer. Celle-ci répond à la quasi-totalité des besoins. Le coût de l'investissement s'élève à 50 000 euros. Un prix élevé, mais moins important que de faire venir de l'eau du continent. Pomper de l'eau de mer pour en faire de l'eau douce, une solution adoptée par les marins comme Léonard Legrand, depuis bien longtemps. Le principe est exactement le même que sur l'île de Molène. Si manquer d'eau potable était avant tout l'angoisse des marins, elle est devenue celle de tous les hommes. Une personne sur trois en manque aujourd'hui. Face à la sécheresse, certains pays voient les choses en beaucoup plus grand, avec des usines de dessalement. Au total, il y a plus de 17 000 usines de dessalement dans le monde, mais aucune en France. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, direction le centre international de recherche sur l'eau et l'environnement. Des pays comme l'Espagne, l'Italie et certaines îles grecques en sont déjà équipés, mais le rythme de canicule s'accélère partout en Europe. Une solution avec des réserves inépuisables ou presque, mais dont le coût reste deux fois plus cher que le traitement des eaux de pluie, ou des eaux usées. TF1 | Reportage P. Remy, S. Hernandez, J. Devambez.