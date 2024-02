Solutions pour l'agriculture : Le Pen aurait-elle fait autrement ?

Elle aurait fait radicalement autrement, pour une raison simple. En réalité, le gouvernement répond à une crise structurelle par un certain nombre de petites mesures, par un saupoudrage financier, 400 millions, dont 200 millions, d'aides remboursables. Elle rappelle que le coût des émeutes était de 730 millions d’euros, qui sont payés par l’argent des Français. Ce n’est pas à la hauteur des difficultés de l’agriculture, qui sont anciennes, parce que, encore une fois, structurellement, le gouvernement a soutenu des politiques qui tuent notre agriculture. Ils ont soutenu tous les accords de libre-échange, sauf pour le Mercosur, parce qu’il se trouve qu’il faut une majorité qualifiée, donc on n’a pas de droit de veto dans ce domaine. Toujours selon Marine Le Pen, le gouvernement aura beau dire “on me l’a imposé”. Ils vont faire exactement comme pour la loi immigration. Ils ont compté sur le Conseil constitutionnel pour vider la loi. Là, pour les quelques mesures constitutionnelles qu’ils prendront, ils compteront sur la Cour de justice de l’Union européenne, sur les accords de libre-échange.