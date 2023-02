Somalie : la pire famine depuis 40 ans

Vu du ciel, nous découvrons une terre aride, desséchée, des carcasses d'animaux, des ossements, et au bord de la route, des ânes morts de soif. "Cela fait deux ans qu'il n'a pas plu dans la région", déplore une femme. Les animaux meurent, les enfants aussi. On découvre tellement de détresse sur les visages des habitants. Des milliers de familles se regroupent dans une localité depuis plusieurs mois. C'est le seul endroit où il y a une distribution d'eau organisée par des humanitaires comme l'UNICEF. La sécheresse a poussé les habitants à abandonner leur village éloigné après avoir perdu tout leur bétail. Les bêtes ont faim, les habitants aussi. Victime du changement climatique, la Somalie s'enfonce inexorablement dans la famine. Nous avançons un peu plus loin dans les terres. Mais pour faire quelques kilomètres dans la région, il faut être entouré par une escorte armée. Les islamistes terroristes shebab contrôlent des zones entières. Et depuis plusieurs années, ils kidnappent et tuent des humanitaires. En raison de la sécheresse, les fleuves sont à sec et les pâturages en pâtissent. Dans les zones désertiques, les habitants attendent impatiemment la visite, une fois par semaine, de la clinique mobile de l'UNICEF. À l'examen, les infirmiers constatent encore que les enfants souffrent toujours de la faim et de malnutrition. Découvrez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Boudoul, L. Lassalle