Sommeil, comment mieux dormir ?

C’est l'heure du coucher du soleil, mais pas forcément celle du lever du sommeil. Ne vous fiez pas au silence des voisins, au vis-à-vis trop calme, ou aux volets fermés, la nuit n’est pas toujours notre ami. Selon Santé Publique France, à l’heure où toutes les lumières devraient s’éteindre, 71% des Français déclarent avoir des problèmes de sommeil. Avant le Covid, ils n’étaient que 49%, mais qui souffrent d’insomnie ? D’un point de vue médical, il y a trois types de personnes, ceux qui n’arrivent pas à s’endormir dans les 30 minutes qui suivent le coucher, ce qui se réveillent deux à trois fois la nuit et qui ont du mal à se rendormir, et ceux qui se réveillent définitivement au moins une heure avant l’heure choisie. Dans les trois cas, on parle d’insomnie chronique, quand ces phénomènes se reproduisent au moins trois fois par semaine, depuis environ trois mois. L’addiction au smartphone ne concerne pas vraiment les patients les plus âgés. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, K. Betun, C. Aragona