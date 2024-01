Sommeil des bébés : un juteux business

Tous les soirs, c'est la même chose. Stella, trois ans, refuse d'aller se coucher. Ses parents, en dernier recours, ont fait appel à une bonne fée. Juliette est une coach spécialiste en sommeil. Les parents sont épuisés. La petite est surexcitée précisément parce qu'elle manque de sommeil. Le conseil de la pro : se limiter à deux histoires et ensuite dodo. Dans la chambre, elle donne son avis sur la place du lit. Pour cette batterie de conseil, elle a facturé 400 euros. Sur ce marché, le potentiel est infini. Plus de la moitié des parents français s'estime touché. Juliette Moudoulaud a tellement de demandes qu'elle a créé un réseau avec onze collaborateurs partout en France. Elle a 4 000 clients et se rémunère 4 000 euros par mois. Tout ça sans formation médicale. Les Français sont prêts à dépenser beaucoup pour leur sommeil et les créateurs de jouets aussi l'ont bien compris. Dans les rayons : des boîtes à musique à 85 euros, des peluches veilleuses à 50 euros, une boîte à rêves à 70 euros... Pour les tous petits, les deux mots que l'on trouve partout sont "bruit blanc". Mais qu'est-ce qu'un "bruit blanc" ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. de Francqueville, C. Casanova, C. Blanquart