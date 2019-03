Sommeil : nous ne dormons pas assez

C'est une certitude et c'est préoccupant, nous dormons moins qu'avant. Un Français sur trois dort moins de six heures par nuit, notamment les jeunes qui mêlent études, sorties et petits boulots. Un sommeil en déclin à cause du travail de nuit qui est de plus en plus répandu, du bruit dans les grandes villes et surtout à cause de la lumière bleue des écrans, qui retarde l'endormissement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.