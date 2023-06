Sommet européen : mission de surveillance avec l'armée française

Des avions de chasse français en vol à une centaine de kilomètres seulement des troupes russes les plus proches. Sous les ailes de deux Mirage 2000, des missiles armés et prêts à tirer. L'Hexagone assure la sécurité dans un coin du ciel très sensible. "La Moldavie étant voisine de l'Ukraine, je pense effectivement qu'ils ont des inquiétudes. En cas par exemple d'une éventuelle pénétration par un aéronef sans contact radio, les deux chasseurs français iraient à la rencontre de cet avion pour l'identifier", explique le capitaine Nicolas. Sous les pieds des aviateurs, 46 chefs d'État européens, dont Emmanuel Macron, sont réunis avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour parler de la sécurité en Europe. Les avions tricolores forment ainsi une bulle de protection au-dessus de ce sommet. Et cette bulle, c'est depuis la région lyonnaise, en France, qu'on veille dessus. TF1 | Reportage F. Litzler, B. Christal, L. Lassalle