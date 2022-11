Sophie Adenot, une Française bientôt dans l'espace

Tout sourire et pouce levée, Sophie Adenot a été choisie parmi 22 500 candidats européens. Elle sera la deuxième Française à partir dans l'espace, 21 ans après Claudie Haigneré. Elle a été officiellement désignée ce mercredi par l'Agence spatiale européenne pour la nouvelle promotion d'astronautes et elle a déjà des étoiles plein les yeux : "C'est la suite d'un parcours qui a été long et je suis ravie". Pilote d'hélicoptères et lieutenant colonel de l'Armée de l'air, Sophie a déjà plus de 3 000 heures de vol à son actif. La sélection a été ardue : deux ans d'épreuves scientifiques, techniques, mais aussi psychologiques. Thomas Pesquet a fait partie du comité de sélection et il ne cache pas sa joie d'accueillir une compatriote : "Je ne suis plus seul, tant mieux... qu'est-ce que je suis content !". Cette nouvelle astronaute de 41 ans est également une maman. Elle est bien décidée à garder de l'espace aussi pour sa famille. Très engagée auprès des jeunes déjà pour promouvoir les métiers scientifiques, Sophie Adenot est prête à susciter du rêve et qui sait, de nombreuses vocations ! TF1 | Reportage C. Chapel, F. Petit