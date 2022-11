Sorgho : une céréale d'avenir

Dans la palette de couleurs de nos campagnes, entre le jaune du colza et le vert du maïs, une nouvelle nuance, ocre, se distingue, celle des grains de sorgho. Avant, dans les champs du Loir-et-Cher, poussait de colza. Mais depuis trois ans, l’agricultrice y cultive, à la place, du sorgho. Cette céréale originaire d’Afrique adore la chaleur et ne craint pas le manque d’eau. Face aux sécheresses à répétition, elle permet de compenser les mauvaises récoltes, de maïs notamment. Le sorgho a également besoin de peu d’engrais, peu d’intrants chimiques. Il est moins polluant, moins cher à produire, et ses rendements sont stables. En quatre ans, le nombre de cultures de sorgho a presque doublé, notamment dans le Sud. On compte aujourd’hui 68 000 hectares, c’est 0,7% de la surface agricole. Il peut servir à faire toute sorte de préparations, des gâteaux, des crêpes, du pop-corn, ou même du whisky. Certains de nos voisins européens en commercialisent déjà. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Simon, F. Fernandez