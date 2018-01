Quel sort sera réservé aux jihadistes françaises capturées par les forces kurdes ?

Les djihadistes françaises capturées par les forces kurdes demandent à être jugées en France. Mais pour le gouvernement, elles doivent comparaître sur place à condition que les pays possèdent des institutions judiciaires reconnues. Le sujet sera au cœur de la discussion entre Emmanuel Macron et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, le 5 janvier 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.