Sortie dans l’espace de Thomas Pesquet : plus de six heures dans le grand vide

Pour la troisième fois de sa carrière, Thomas Pesquet sort dans le vide spatial. Et pour la première fois, il est le chef de cette sortie. La mission consiste à poser de nouveaux panneaux solaires. Des énormes rouleaux qu'il va falloir dévisser, dérouler et fixer, une des plus grosses opérations de maintenance de l'histoire de la station. Comment arrive-t-on à bricoler tout en volant en apesanteur, engoncé dans un scaphandre avec des gants épais comme des gants de boxe ? Nous sommes allés le demander à son instructeur. D'abord, il faut bien s'accrocher pour éviter d'être perdu dans l'espace. Pour cela, les astronautes utilisent des mousquetons. Les outils aussi doivent être fixés. En 2009, un sac d'outils était parti dans le vide, une catastrophe pour la NASA. "On n'a peut-être pas un outil de rechange à bord de la station. Il faudra le renvoyer avec un cargo qui partira peut-être dans deux mois. Donc perdre un outil, ça veut dire potentiellement retarder le programme de plusieurs mois", explique Hervé Stevenin. Cet après-midi, les astronautes ont eu une petite frayeur. L'ordinateur du scaphandre de Shane Kimbrough, le coéquipier de Thomas Pesquet, a eu une panne. il a fallu faire une mise à jour. De ce fait, la mission a pris du retard. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.