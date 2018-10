Sortie de "Bohemian Rhapsody" : tous fans de Queen

Le film "Bohemian Rhapsody" sortira dans nos salles de cinéma le mercredi 31 octobre. Il raconte l'histoire du groupe Queen et de son chanteur emblématique, Freddie Mercury. Ce dernier est mort en novembre 1991 et pourtant, il reste une icône et ses tubes continuent à vivre à travers les générations. L'été dernier, par exemple, leur titre "We Are The Champions" saluait la victoire des Bleus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.