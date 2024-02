Sortir de la jungle des normes

Son métier, c'est de soigner, mais l'infirmière passe aussi beaucoup de temps, tous les jours, dans les papiers. Chaque acte de soin devant être consigné, répertorié, même si elle vient trois fois par jour, pour vérifier le taux de glycémie de son patient. Le travail administratif chez les infirmières à domicile déjà très sollicité, prend beaucoup de place au quotidien. La paperasse est traitée tard le soir à la maison ou durant le pause-déjeuner au bureau. Première étape, pour chaque patient, il faut trouver la référence liée à l'acte de soin. Seconde étape, il faut scanner chaque document médical lié au soin. Les contraintes administratives touchent toutes les catégories, y compris la police municipale, comme à Dreux. Depuis trois ans, monsieur le maire autorise ses agents à porter les armes, mais le plus expérimenté des policiers, à cause d'obscures règles administratives, a été le dernier servi. L'élu veut maintenant nous montrer un autre exemple, lié aux normes toujours plus contraignantes. Un bâtiment, refait à neuf, le futur hôtel de police, facture 1 300 000 euros. Accessibilité, choix des matériaux, règles environnementales, le futur hôtel de police aura nécessité une armée d'experts et de juristes pour se conformer à la loi. C'est une des conséquences du poids de l'administratif en France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X . Ménage, P. Bouffard, C. Marchand