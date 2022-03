SOS Villages : Jean-Pierre Pernaut a changé leurs vies

La puissance de son journal, Jean-Pierre avait décidé d’en faire un outil au service d’une mission : montrer la campagne, l’aider à lutter contre la désertification. Claire et Antonin sont trentenaires. Il y a 20 mois, ils ont répondu à une annonce SOS Villages, un peu par hasard. Lui, était pâtissier. Elle, était vendeuse. Ils parcouraient les villes pour des missions ponctuelles. Ils ont décidé de reprendre la seule boulangerie de la commune de Quevauvillers pour réaliser leur rêve : s’installer à leur compte. En deux ans, ils ont déjà embauché sept personnes. Et leur chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter. Annick et sa fille Pauline ont tout quitté pour reprendre un restaurant dans ce tout petit village de 400 habitants dans le Morbihan. Grâce à SOS Villages, le restaurant de la commune est resté ouvert. C’est l’unique lieu de convivialité pour tous les habitants de Réminiac. C’est un cercle vertueux que Jean-Pierre Pernaut a créé. Parce qu’aider un commerce à ouvrir, c’est sortir toute une commune. Des milliers de commerces, principalement des métiers de bouche, ont ainsi redonné un second souffle au village. Jean-Pierre Pernaut, visionnaire, a aussi rempli cette mission qui lui tenait à cœur, au service des gens tout simplement. T F1 | Reportage M. Fiat, N. Hesse, P? Géli, A. Vieira