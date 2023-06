Soudeur : un métier qui vaut de l'or

Équipés de la tête aux pieds, ils travaillent au millimètre près. Dans la vidéo en tête de cet article, les ouvriers doivent souder chaque partie de ce tube, long de 30 m. Il s'agit d'une pièce très importante dans une centrale nucléaire. À chaque fois, ils subissent la même pression, ils n'ont pas droit à l'erreur. Et chacun le sait, au moindre défaut, il doit tout recommencer. Réindustrialisation oblige, 12 000 soudeurs doivent être recrutés au plus vite. Framatome, une entreprise spécialisée dans le nucléaire, en cherche 80. Les postes proposés sont des CDI, accompagnés d'un salaire très attractif à la signature. En fin de carrière, le salaire remonte à 4 000 euros net par mois. Mais malgré l'argument financier, les candidats ne se bousculent pas. Prêtes à tout pour recruter, les entreprises ont décidé de redorer l'image de la profession. Pour cela, ils organisent le Championnat de France de soudure, à l'issue de laquelle les recruteurs espèrent voir et avoir les meilleurs soudeurs dans leurs boîtes. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Couturon, M. Simon, A. Ifergane