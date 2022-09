Soupçon de maltraitance : un membre de la famille témoigne

Il estime avoir seulement protégé ses frères et sœurs d’un danger certain. À 21 ans, après une énième bagarre familiale, Bryan Rouzé s’est enfin décidé à porter plainte contre ses parents. Au commissariat, il décrit des conditions d’hygiène déplorables et des mauvais traitements quotidiens. Face à nous, il accepte de témoigner à visage découvert. Sur des images, on voit deux plus jeunes enfants entravés par des liens. Quant à leurs aînés, la violence est redoublée selon Bryan, lorsqu’ils décidaient de quitter la maison, privant ainsi leurs parents d’allocation familiale. Depuis 2013, sa famille était pourtant connue des services sociaux. Les parents de Bryan, présumés innocents, ont été libérés après leur garde à vue et placés sous contrôle judiciaire. Nous avons voulu savoir quelle réalité se cachait derrière leurs murs, mais c’était sans succès. Pour l’instant, l’enquête laisse apparaître des négligences graves de la part des parents, mais pas de violence. Bryan, lui, dit pudiquement que l’amour avec ses parents avait disparu. Il appréhende leur prochaine entrevue, ce sera le 24 janvier devant le tribunal correctionnel. TF1 | Reportage H. Dreyfus, V. Pierron, M. Bajac