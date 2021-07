Soupçons de prise illégale d'intérêts : Éric Dupond-Moretti devant les juges

La cour de justice est la seule habilitée à poursuivre les ministres ayant pu fauter dans l'exercice de leur fonction. Elle enquête sur un possible conflit d'intérêts. Alors, Éric Dupond-Moretti a-t-il profité de son nouveau poste pour régler ses comptes avec des magistrats dans des dossiers datant de l'époque où il était avocat ? S'il est mis en examen le 16 juillet prochain, la question de la démission éventuelle du ministre se posera, au nom d'un principe rappelé régulièrement par l'exécutif. Face à cette enquête, Éric Dupond-Moretti se dit serein et met en cause les syndicats de magistrats qui, selon lui, n'ont jamais accepté sa nomination. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à avoir porté plainte contre lui. En effet, comme l'explique Élise Van Beneden, présidente d'Anticor, l'association anticorruption a porté plainte au mois d'octobre 2020 et les syndicats de magistrats au mois de décembre. Ainsi, les deux initiatives sont parfaitement différenciées. Éric Dupond-Moretti peut également ressortir de sa convocation avec le statut moins pénalisant de témoin assisté, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable.