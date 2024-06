Soupes, fondues : une liste de courses au goût d'hiver

Avec sa liste de courses, Nathalie est bien décidée à se faire plaisir, grâce aux prix qui sont plus accessibles. Les paniers sont plus remplis et la consommation souffle donc aussi, le chaud et le froid en fonction de la météo. Parmi les produits qui font grise mine, il y a sans surprise, les produits d'été, comme les crèmes solaires, leurs prix sont moins 73% comparés à juin 2023. Les glaces n'attirent pas non plus les foules avec moins 42%. Des touristes venus du Pas-de-Calais ont des envies bien précises. Ils veulent des produits chauds. La situation fait que les ventes de fromages fondus sont toujours en ébullition, avec plus 73% de consommation pour ce début de mois de juin plutôt frileux et qui fait aussi la part belle aux soupes. Du côté du marché, il est difficile de croire que l'été débute dans une semaine. Les vêtements chauds sont toujours sortis. Pour suivre les caprices d'une météo bien en deçà des normales de saison, les commerçants cuisinent toujours les recettes d'hiver. Après cette hausse des ventes des produits frais et de l'épicerie, il ne reste plus qu'aux produits phare de l'été à trouver preneurs. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes