Sous-marin d’attaque : quatre jours avec les hommes du Suffren

Le Suffren, un mastodonte d'acier de plus de 5 000 tonnes et 99 mètres de long est en mer depuis un mois. Il est le dernier des sous-marins nucléaires d’attaque que les marins français apprivoisent avant sa prochaine mise en service. Une vie hors normes, secrète, que nous avons partagée avec eux pendant quatre jours. La plongée se fait par étapes. La profondeur que peut atteindre le bâtiment n'est pas précisée car elle est classée "secret défense", comme tant d'autres à bord. Un bruit des sonars donne le top départ d'un exercice. Sous les ordres du pacha, le commandant, le sous-marin doit se battre seul contre quatre bateaux militaires sans être détecté. "C'est intéressant de tester plusieurs capacités du Suffren, les capacités de détection, de manœuvrabilité, de déploiement de forces spéciales, de mise en œuvre d'armements complexes et nouveaux", détaille le capitaine de frégate Antoine Richebé. Le nouveau sous-marin compte deux fois plus d'armement que ses prédécesseurs : des torpilles pour détruire des bateaux et des missiles pour frapper des cibles sur terre. Autre nouveauté, un sas qui permet de déployer plusieurs nageurs de combat en pleine mer. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Mignard