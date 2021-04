Sous-marin disparu en Indonésie : course contre-la-montre pour retrouver le KRI Nanggala

Les secours sont déjà en route vers le lieu où le navire a disparu, en pleine mer à 95 kilomètres au nord de Bali. Selon les explications d'Yudo Margono, chef d'État-Major de la marine indonésienne, le sous-marin était en exercice. Au moment où il a reçu l'ordre de tirer, son périscope s'est soudainement abaissé et depuis toute communication est perdue. Les premiers secours arrivés sur place ont localisé une nappe d'hydrocarbures à la surface. Seule trace du bâtiment qui fait craindre le pire. En effet, le KRI Nanggala est conçu pour plonger à 250 mètres de fond. Les autorités indonésiennes, elles, craignent qu'il soit tombé à 700 mètres, bien au-delà du niveau d'immersion prévu. À ce sujet, le contre-amiral Dominique Salles, explique qu'il peut éventuellement descendre un peu plus bas. Mais au-delà du double de cette capacité d'immersion, il y a peu de chances que le bateau résiste. Et en supposant qu'il résiste, tous les moyens techniques à l'intérieur ne pourraient plus fonctionner avec la pression qu'il y aurait.